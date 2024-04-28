Песков: Запад пытается тестировать Россию «на слабо»

Запад пытается тестировать Россию «на слабо», постоянно стирая границы дозволенного международным правом и договоренностями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Репортер спросил у Пескова об отношении к постоянным попыткам Запада провоцировать Россию и переходить красные линии:

«Складывается ощущение у многих, что они все время тестируют все новые и новые границы. Они отдают себе отчет, на ваш взгляд, что в какой-то момент они эти границы окончательно переступят?» «То что та сторона (я имею в виду коллективный Запад плюс один) будет тестировать нас на слабо, это однозначно» — ответил Песков.

По его словам, «нам главное это «слабо» никогда не показать».

Песков: с украинской стороны на фронте нарастает паника

Ранее Песков заявил, что по информации из первых рук, в рядах украинских вооруженных формирований растет паника.