Песков: с украинской стороны на фронте нарастает паника

В рядах ВСУ на фронте нарастает паника, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что на этом фоне России следует поддержать текущую динамику, пишет ТАСС.

Песков отметил, что участники спецоперации приезжают в отпуск, рассказывают о ситуации на линии противостояния. Кроме того, они делятся историями из своей жизни в письмах.

«И это информация прямо с первых рук: там, с той стороны, растет паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать», — подчеркнул пресс-секретарь.

Представитель Кремля пояснил, что России следует не останавливаться и идти по пути выполнения задач СВО.

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Напомним, что западные военные эксперты неоднократно сообщали ранее о сложной ситуации на фронте. По их мнению, ВСУ не хватает бронетехники, ЗРК, снарядов. Аналитики полагают, что Киев может в ближнесрочной перспективе утратить ряд населенных пунктов.