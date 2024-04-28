Володин назвал первые результаты присоединения Финляндии к НАТО

Власти Финляндии, закрыв границу с Россией, лишили страну возможности развиваться. Теперь им приходится просить денег у Евросоюза, чтобы спасти обанкротившиеся приграничные регионы. Это первые результаты присоединения к НАТО и антироссийского курса, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Володин написал в Telegram-канале, что изначально было очевидно: намеренный курс на ухудшение отношений с РФ не принесет Суоми ничего хорошего. Ранее восточные регионы Финляндии процветали из-за постоянного наплыва российских туристов, а экономика страны росла за счет связей с восточным соседом. Теперь все изменилось.

«Руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться», — отметил Володин.

По его словам, туристический поток остановился, бизнес закрывается, а экономику «угробили собственными руками».

В стране начали исчезать целые муниципалитеты, расположенные поблизости от границы. Например, финский муниципалитет Виролахти планируют объединить с городом Хамина, поскольку денег нет даже на уборку улиц. Ситуация ухудшилась после закрытия пропускных пунктов.

В итоге Финляндия была вынуждена просить у Евросоюза 10 млрд евро для финансирования приграничных с Россией районов.

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Володин считает, что это «первые результаты вступления Финляндии в НАТО». Страна потеряла суверенитет.

«И кого они этим наказали?» — задался вопросом председатель Госдумы.

После того как Финляндия в одностороннем порядке закрыла границу с Россией, экономика восточных регионов Суоми рухнула из-за прекратившегося туристического потока. На прошлой неделе премьер-министру Финляндии Петтери Орпо пришлось просить у ЕС 10 млрд евро для поддержки пострадавших областей.