В Финляндии попросили у ЕС денег для приграничных с Россией регионов

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для поддержки регионов, граничащих с Россией. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на финские СМИ.

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Орпо обосновал свою просьбу тем, что приграничные регионы пострадали из-за действий российского руководства. Ранее стало известно, что экономика прилежащих к РФ городов рухнула из-за прекратившегося туристического потока. Например, несколько месяцев назад стремительно обанкротился центр семейного отдыха с аквапарком «Паяринхови», расположенный в 50 километрах от российской границы. Финляндия же закрыла границу в одностороннем порядке.

«Восточная Финляндия экономически пострадала в результате действий России. Мы надеемся, что Евросоюз окажет финансовую помощь», — заявил Орпо.

Ранее финский премьер не стал общаться с русскоязычными жителями, выступающих за открытие границы.