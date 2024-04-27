Участь Владимира Зеленского однозначно предрешена. Такое заявление в интервью Павлу Зарубину сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Участь Зеленского однозначно предрешена», — сказал он.

В тексте к записи говорится, что полный комментарий Песков покажут в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» 28 апреля вечером.

Ранее Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров в Стамбуле из-за прямого давления со стороны Лондона. Также, по его словам, пока нет никаких предпосылок для их возобновления.