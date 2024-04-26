Небензя прокомментировал расследование ФРГ теракта на "Северных потоках"

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал немецкое расследование взрывов на нитках российского газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время заседания СБ ООН Небензя заявил, что международное сообщество все еще ничего не знает о результате немецкого расследования.

«Не сомневаемся, что в ходе сегодняшнего заседания западные коллеги продолжат столь же нелепо и саморазоблачающее хвалить датские и шведские власти, впустую потратившие полтора года, а также защищать немецкое расследование, о результатах которого международное сообщество по-прежнему не знает ничего», — заявил он.

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Напомним, что 26 сентября 2022 года на двух нитках российского газопровода «Северный поток» прогремели два одновременных взрыва. Власти России заявили, что взрывы стали результатом диверсии, но конкретные виновные в произошедшем не найдены до сих пор.