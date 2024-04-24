Небензя заявил, что РФ хочет запретить размещение любого оружия в космосе

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Москва хочет подписать международный запрет на размещение любого оружия в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия готова в любой момент подписать подобный документ, но против такой инициативы выступают страны Запада, которые «занимаются военным освоением космоса».

«Хочу еще раз заявить для протокола: мы готовы хоть завтра заключить международную юридически обязывающую договоренность, которая содержала бы всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а не только оружия массового уничтожения <...>, а также применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса», — заявил он.

При этом Небензя заявил, что Россия наложила вето на проект резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе из-за того, что «этой инициативой США хотели очернить Россию».

Ранее Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе.