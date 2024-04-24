РФ наложила вето на резолюцию США и Японии по ядерному оружию в космосе

Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Американо-японская резолюция призывает страны не разрабатывать ядерные вооружения или другие виды оружия массового уничтожения на орбите вокруг земли или других небесных телах. РФ и Китай предложили внести в текст документа поправку, которая предлагала «принять срочные меры по предотвращению навсегда размещения оружия» в космосе, из него в направлении Земли и наоборот. Однако ее не приняли. До этого США и Япония также отклонили поправку Москвы и Пекина с призывом не размещать в космосе вообще никакие вооружения.

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За резолюцию проголосовали 13 из 15 стран СБ ООН, Китай воздержался.