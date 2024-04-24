Рогов назвал обещание Байдена о новой помощи Украине «явкой с повинной»

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета Владимир Рогов заявил, что слова президента США Джо Байдена о новых поставках оружия для Украины являются «явкой с повинной». Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом Рогов прокомментировал слова Байдена о том, что в ближайшие часы США отправят Украине боеприпасы для ПВО и артиллерии, а также ракетные системы и бронетехнику.

«Заявление Байдена по сути — явка с повинной. Байден фактически признался, что новые партии американского оружия уже давно находятся на Украине и поставлены туда незаконно с точки зрения законодательства США, еще до одобрения этого вопроса в конгрессе», — заявил Рогов.

Председатель также объяснил, что если бы механизм подобных поставок был впервые запущен только сегодня, то на доставку новой помощи потребовалось бы значительно больше времени.

Ранее Байден подписал пакет законов об оказании помощи Украине.