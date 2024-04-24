Захарова предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО

Маневры Североатлантического альянса у российских границ повышают риски возможных военных инцидентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

По ее словам, НАТО продолжает военное освоение некогда нейтральной страны, «авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности». Москва со своей стороны внимательно отслеживает «агрессивные действия коллективного Запада». Как заявила дипломат, будут приняты все необходимые меры политического и военно-технического характера для купирования угроз обороноспособности России.

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На 26 апреля запланировано начало учений НАТО в Финляндии в близости от российско-финляндской границы. Они носят провокационный характер, указала Захарова. Стоит задача демонстрацией силы оказать военное давление на Москву.

Представители Альянса целенаправленно нагнетают истерию вокруг так называемой российской «угрозы». Для этого они, по словам представителя внешнеполитического ведомства, активно распространяют инсинуации о неких планах России напасть на страны-члены организации. Захарова подчеркнула, что предстоящая отработка боевых действий на территории Финляндии является частью гибридной войны против России.