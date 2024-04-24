Матвиенко высказалась об укрупнении регионов России

Вопрос укрупнения регионов России постоянно обсуждается на экспертном уровне, однако в политической плоскости пока не стоит. Об этом в интервью РИА Новости заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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«Укрупнение регионов — это не самоцель, это вопросы эффективности нашей страны, но приниматься решения должны только после экономического, научного обоснования», — сказала сенатор.

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По ее словам, существуют научные исследования, показывающие экономическую неэффективность региона в случае, если его численность ниже той или иной отметки. Это связано с тем, что на территории субъекта будут работать только бюджетники, правоохранительные органы и чиновники, но трудовых ресурсов для развития там не будет.

Идею объединения регионов России в апреле 2021 года оценил официальный представитель Кремля. Он не исключил, что такое может произойти, подчеркнув, что инициатива по этому вопросу должна исходить от народа.