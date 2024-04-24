Постпред Ульянов раскритиковал заявление Столтенберга о соседстве с Россией

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил на высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что увеличение выплат в бюджет альянса является «платой» за соседство с Россией.

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Свой ответ постпред опубликовал Telegram-канале.

«Извините, но чтобы быть точным, ему (Столтенбергу) надо было бы признать, что именно НАТО сделало Россию своим соседом, расширившись на Восток», — заявил Ульянов.

Ранее Столтенберг заявил, что у НАТО нет планов по размещению ядерных сил в Польше.