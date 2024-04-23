Посол РФ: организаторы теракта в «Крокусе» хотели поссорить Москву и Душанбе

Посол России в Душанбе Семен Григорьев заявил, что организаторы теракта в «Крокус сити холле» хотели испортить отношения между Россией и Таджикистаном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление посол сделал во время круглого стола «Общая история Таджикистана и России в современном контексте». По мнению Григорьева, помимо убийства мирных людей, организаторы теракта хотели подорвать «дружеские, братские и союзнические отношения» России с народами Центральной Азии.

«Страшный кровопролитный теракт 22 марта <...> с важным для теракта смыслом — внесения раздора между народами. <...> Сейчас очевидно, это становится главной задачей для наших оппонентов на современном этапе. И то, что подозреваемыми в этом являются граждане Таджикистана <...> является проявлением того, что в основе этого плана кровавых действий лежала задача вбить клин между Россией и Таджикистаном», — заявил посол.

ЕС осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования

22 марта группа террористов открыла стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в Москве. В процессе теракта террористы также подожгли здание. Согласно последним данным, в результате погибло 145 человек, еще 551 человек получил ранения. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская и запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ, но президент России Владимир Путин заявил, что террористы связаны с украинскими властями.