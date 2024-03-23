Путин обратился к россиянам после трагедии в «Крокус Сити Холле»

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА «Новости».

Теракт в комплексе произошел в пятницу, 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в здание, расстреляла посетителей, разбросала зажигательные шашки. В результате теракта погибли 143 человека, 107 попали в больницы.

Глава государства отметил, что в результате «кровавого и варварского» теракта погибли « десятки мирных, ни в чем не повинных людей». Президент выразил глубокие соболезнования всем, чьи близкие погибли в теракте.

Российский лидер выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей.

Путин выразил уверенность, что врачи сделают все возможное и невозможное для помощи пострадавшим.

Глава государства подчеркнул, что 24 марта в стране будет объявлен День общенационального траура. Он добавил, что в Москве и других регионах введены дополнительные меры антитеррористического характера.

Путин отметил, что все «четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» задержаны, они пытались скрыться в сторону Украины».

С украинской стороны, по предварительным данным, было подготовлено «окно» для перехода границы участниками теракта, уточнил глава государства.

«Главное — не дать тем, кто стоит за бойней в «Крокусе», совершить новые преступления», — пояснил президент.

По его оценке, организаторы теракта, «как когда-то нацисты, готовили показательную казнь и кровавую акцию устрашения».

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РФ установит и покарает каждого, кто готовил теракт в «Крокусе», заверил Путин. Он добавил, что террористов ждет только возмездие и забвение, будущего у них нет.

«Россия во время тяжелейших испытаний всегда становилась еще сильнее, так будет и сейчас», — констатировал президент.

Путин отметил, что никому не удастся посеять в России ядовитые семена розни, панику и разлад.