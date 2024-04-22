СМИ: Стало известно о новых возможных отставках губернаторов

В ближайшее время ожидается несколько отставок российских губернаторов, сообщают «Ведомости».

Как ожидается, изменения коснутся от одного до трех руководителей регионов, чьи полномочия истекают после 2024 года. Не исключена возможность перехода губернаторов на федеральный уровень и назначение на их место бывших федеральных чиновников. Так, обсуждается возможная отставка главы Оренбургской области Дениса Паслера, которая связана, в том числе, с паводками в регионе.

Среди вероятных кандидатов на отставку или повышение упоминаются губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Калининградской области Антон Алиханов.

Эксперты считают, что в 2024 году масштабные отставки маловероятны, ожидаются лишь единичные случаи.