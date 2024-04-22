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СМИ: Стало известно о новых возможных отставках губернаторов

В ближайшее время ожидается несколько отставок российских губернаторов, сообщают «Ведомости».

СМИ: Стало известно о новых возможных отставках губернаторов
© РИА Новости

Как ожидается, изменения коснутся от одного до трех руководителей регионов, чьи полномочия истекают после 2024 года. Не исключена возможность перехода губернаторов на федеральный уровень и назначение на их место бывших федеральных чиновников. Так, обсуждается возможная отставка главы Оренбургской области Дениса Паслера, которая связана, в том числе, с паводками в регионе.

Среди вероятных кандидатов на отставку или повышение упоминаются губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Калининградской области Антон Алиханов.

Эксперты считают, что в 2024 году масштабные отставки маловероятны, ожидаются лишь единичные случаи.

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