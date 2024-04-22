В Госдуме разработан законопроект о праве отцов на больничный

Отцы, уходящие на больничный во время декретного отпуска супруги, смогут рассчитывать на его оплату. Соответствующий законопроект разработан в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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Это - совместная инициатива парламентариев и журналистов "Российской газеты". А проблему подсказали граждане, обращающиеся в Госдуму, и читатели "РГ".

"Нами подготовлен законопроект с целью устранения законодательного пробела. После представления в правительство он будет внесён в Думу", - поясняет глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

А проблема в следующем. Сегодня, в соответствии со статьей 256 Трудового кодекса, по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Следует отметить, что с 1 января 2024 года право на получение пособия по обязательному социальному страхованию сохраняется в случае, если женщина или иные лица, фактически осуществляющие уход за ребенком, выходят на работу (в том числе на условиях неполного рабочего времени, работы на дому или дистанционной работы) из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет или в период указанного отпуска работают у другого работодателя.

Однако если мать, находящаяся в декрете, заболевает и не может ухаживать за маленьким ребёнком, отцу больничный не оплачивается. То есть отец ребёнка может или взять отпуск за свой счёт, или договариваться с работодателем, чтобы ему разрешили (при возможности) поработать дистанционно.

"Действительно, законодательством не предусмотрена одновременная выплата пособия по временной нетрудоспособности и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пока один из членов семьи находится в отпуске по уходу за ребенком. Учитывая рост заболеваемости в последнее время, в том числе коронавирусом, такие отказы вызывают серьезную социальную напряженность среди семей, имеющих детей. Полагаем, что отказ в предоставлении отцу, осуществляющему уход за больным ребенком в связи с болезнью матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, пособия по временной нетрудоспособности является необоснованным и несправедливым", - подчёркивает Нилов.

Для решения проблемы законопроектом вносится изменение в часть 1 статьи 5 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", предусматривающее обеспечение застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности в случае необходимости ухода за больным ребенком до достижения им возраста трех лет в период болезни застрахованного лица (матери, отца, другого родственника, опекуна), находящегося в отпуске по уходу за ребенком.