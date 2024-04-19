Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что со странами Запада «бесперспективно» выстраивать торговые отношения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом она прокомментировала сообщения о возможной экспроприации суверенных российских активов странами Запада. По словам Захаровой, эти страны показали свою ненадежность и ангажированность, поэтому с ними нет смысла выстраивать устойчивые торговые отношения.

«Выстраивание устойчивого торгово-финансового взаимодействия с западниками, доказавшими свою ненадежность, политическую ангажированность и приверженность "двойным" стандартам, бесперспективно», — заявила дипломат.

Захарова также заявила, что Россия уже смогла убедиться в том, что Запад «никогда не собирался соблюдать международно право».

«Любая страна, в той или иной степени зависимая от западных рынков, технологий и финансовой помощи, а также имеющая резервы в западных юрисдикциях, сталкивается с риском их полной потери, если англосаксам потребуется реализовать очередной внешнеполитический "проект" или просто "залатать дыры" в хронически дефицитных бюджетах», — добавила она.

Ранее Захарова назвала командующего силами обороны Эстонии Мартина Херема «буйным больным».