В МИД РФ заявили о бесперспективности торговых отношений с Западом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что со странами Запада «бесперспективно» выстраивать торговые отношения. Об этом сообщает РИА «Новости».
Таким образом она прокомментировала сообщения о возможной экспроприации суверенных российских активов странами Запада. По словам Захаровой, эти страны показали свою ненадежность и ангажированность, поэтому с ними нет смысла выстраивать устойчивые торговые отношения.
«Выстраивание устойчивого торгово-финансового взаимодействия с западниками, доказавшими свою ненадежность, политическую ангажированность и приверженность "двойным" стандартам, бесперспективно», — заявила дипломат.
Захарова также заявила, что Россия уже смогла убедиться в том, что Запад «никогда не собирался соблюдать международно право».
«Любая страна, в той или иной степени зависимая от западных рынков, технологий и финансовой помощи, а также имеющая резервы в западных юрисдикциях, сталкивается с риском их полной потери, если англосаксам потребуется реализовать очередной внешнеполитический "проект" или просто "залатать дыры" в хронически дефицитных бюджетах», — добавила она.
Ранее Захарова назвала командующего силами обороны Эстонии Мартина Херема «буйным больным».
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