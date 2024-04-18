Захарова отреагировала на угрозы Эстонии атаковать российские города

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала командующего силами обороны Эстонии Мартина Херема буйным больным. Соответствующее высказывание дипломата приводит РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Уточняется, что таким образом официальный представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на угрозы Херема атаковать российские города в случае конфликта РФ с прибалтийской республикой.

18 апреля Мартин Херем заявил, что Россия в настоящее время «точно готовится к войне» с Эстонией. Командующий силами обороны страны добавил, что в случае атаки со стороны РФ прибалтийские силы «разнесут инфраструктуру в Ивангороде, Печорах и других местах».

В Эстонии назвали повод для атаки на российские города

Ранее Херем также заявлял о необходимости удвоения расходов Эстонии на оборону для готовности противостоять России. По его словам, конфликт с РФ может произойти «через три года».