Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить Иран

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление посла Израиля в РФ Симоны Гальперин, призвавшей Москву осудить атаку Ирана.

В воскресенье посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Тель-Авив ожидает, что РФ осудит массированный ракетный удар Ирана.

После этого Мария Захарова ответила Гальперин, что не помнит осуждения израильской стороной ударов Киева по территории РФ.

«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам?» — написала Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, этого никогда не происходило. Зато звучали «регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц».

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«Тех самых преступных, террористических действий ублюдков на Банковой, в результате которых из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура», — добавила Захарова.

Ранее МИД РФ выступил с официальным заявлением, касающимся ночной атаки Ирана на Израиль. В документе, в частности, говорится о бездействии западных членов Совбеза ООН.