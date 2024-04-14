Полянский: Мы потенциально имеем новый острейший ближневосточный кризис

Обострение конфликта между Израилем и Ираном может привести к новому острейшему ближневосточному кризису. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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В связи с атакой Ирана против Израиля по запросу последнего на 14 апреля в 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск) назначено срочное заседание Совета Безопасности ООН, написал Полянский в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что в Совбезе одновременно было распространено два письма.

Одно - израильское - про "нарушение Ираном Устава ООН". В нем, как уточнил российский дипломат, ожидаемо не было ни слова про удар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске.

Второе письмо - иранское - с информацией о совершенном ударе возмездия в рамках права на самооборону по Статье 51 Устава ООН. В нем содержится предупреждение о том, что в случае ответа Израиля Иран ответит более мощным и решительным образом.

"В общем, теперь мы потенциально имеем новый острейший ближневосточный кризис. Все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия", - подчеркнул Полянский.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки БПЛА в сторону Израиля. Позже агентство IRNA сообщило, что среди ракет, которые Иран запустил по Израилю, могли быть баллистические. По данным СМИ, Иран двумя волнами выпустил в общей сложности около 150 ракет, количество БПЛА оценивается в 300-500 единиц.

Система противоракетной обороны Израиля смогла перехватить большинство иранских ракет и беспилотников за пределами израильской территории, заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.