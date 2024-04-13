Лавров прокомментировал удар Израиля по иранскому консульству в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе беседы с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном решительно осудил удар Израиля по иранскому консульству в Сирии, сообщили в российском ведомстве.

В МИД подчеркнули, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, категорически неприемлемы, как и политические убийства, передает ТАСС.

Стороны подтвердили настрой на сохранение высокого уровня координации по вопросам международной и региональной повесток дня.

Ранее сообщалось о подготовке Израиля к прямой атаке со стороны Ирана.