В Крыму заявили о глобальном ущербе от нахождения в составе Украины

За годы нахождения Крыма в составе Украины регион понес колоссальный ущерб. Подсчеты по нему составляются по специальной методике. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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Глава парламента заявил, что работа в направлении подсчета упущенной прибыли и другого ущерба идет, для этого необходима специальная методика и скрупулезность.

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По словам Константинова, на данный момент проводится оценка ущерба от энергетической блокады, проводимой Украиной в регионе в 2015 году. В будущем проведут подсчеты по продовольственной, банковской и другим блокадам, рассказал глава парламента.

Политик подчеркнул, что очередь по подсчетам дойдет и до оценки потерь, которые понес Крым в связи с колониальным режимом Украины.

Ранее Константинов заявил о предварительной сумме ущерба Крыму, которая составила более трех триллионов рублей.