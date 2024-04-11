ЕС обсуждает отдельный режим санкций в отношении России

Европейский союз (ЕС) рассматривает отдельный режим санкций в отношении РФ. Об этом сообщила медиагруппа Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на источники в Евросоюзе.

По информации от источников медиагруппы, инициативу выдвинули страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия, Швеция. Вышеперечисленные государства полагают, что есть основания для введения санкций против России, подобные принятым ранее в отношении Белоруссии, Венесуэлы, Ирана и КНДР. Отдельный режим санкций против РФ, по мнению создателей, "призван обеспечить правовую основу для наказания ответственных за усугубление положения внутри РФ".

10 апреля, выступая в Европарламенте (ЕП), верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, как отмечает DW, заявил, что государства ЕС обсуждают "новый отдельный режим санкций в отношении России", и выразил надежду на то, что этот режим будет принят в кратчайшие сроки. Ожидается, что решение будет принято до выборов в ЕП, которые пройдут 6-9 июня, резюмирует DW.

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23 февраля Евросоюз официально утвердил 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций против РФ. Всего из 13 санкционных пакетов ЕС принял девять в 2022 году, три - в 2023-м, а также один - в 2024-м. Среди юридических лиц ограничения распространялись преимущественно на российские компании, в которых госучастие составляет больше 50%, а также предприятия, связанные с производством продукции военного назначения.