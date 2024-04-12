В России хотят запретить въезд отдельным категориям мигрантов

В Госдуме считают, что необходимо запретить въезд в Россию мигрантам с уголовным прошлым. Подробности об этом рассказал заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

«Считаю, здесь нам надо принимать более жесткие меры, потому что сейчас мы, по сути, имеем неконтролируемую миграцию и фактически открытые границы с республиками Центральной Азии», – отметил Толстой.

В России могут запретить въезд отдельным категориям мигрантов

Политик подчеркнул, что въезд мигрантов должен осуществляться только по заказу и под ответственность работодателя. Он напомнил, что россиянам в своей стране запрещается работать без минимального школьного образования, необходимо закончить девятый класс и сдать ОГЭ. В то время, как приезжающие мигранты нередко даже русского языка не знают, не имеют вообще никакого образования, но спокойно получают работу.

Толстой отметил, что наряду с этим в России необходимо создать единый федеральный орган, контролирующий трудовых мигрантов и следить за соблюдением законодательства в этой сфере, передает «Парламентская газета». Напомним, иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты операторов России только при наличии регистрации на портале «Госуслуги» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи. Подробности об этом рассказал «Коммерсантъ». Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева