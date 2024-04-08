МИД РФ назвал планы на здание посольства Украины в Москве

Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок. Об этом заявил ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Дипломат напомнил, что договор аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды земельного участка посольства РФ на Украине.

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"Так работает принятый в дипломатии принцип взаимности", - подчеркнул он.

"Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, остающегося в государственной собственности Украины, - продолжил Полищук. - Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, в случае разрыва дипломатических отношений государство пребывания должно даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами".

Также глава департамента МИД обратил внимание, что "это в равной степени относится и к российской дипломатической собственности на Украине".

10 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины.

Министерство иностранных дел России 22 февраля 2022 года объявило об эвакуации персонала загранучреждений на Украине для обеспечения их безопасности. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Позднее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с РФ, а МИД Украины - об эвакуации дипломатов. С тех пор здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют.