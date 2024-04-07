Захарова прокомментировала удары по ЗАЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале удары ВСУ по Запорожской атомной станции (ЗАЭС).

В воскресенье, 7 апреля, ВСУ атаковали ЗАЭС. Дроны взорвались рядом со столовой, на пристани, на куполе одного из блоков. Пострадали три человека.

Гросси прокомментировал взрыв дрона на территории ЗАЭС

Захарова поинтересовалась тем, осознают ли главы США, Франции, Германии и «остальные защитники живой природы», что их киевские подопечные могут от нее ничего не оставить.

«Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны Киевского режима», — подчеркнула дипломат.

Кроме того, Захарова задала риторический вопрос о том, сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и «выкормленное им чудовище [Владимир] Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито».