В МИД отреагировали на планы Швеции создать базу НАТО на Готланде

Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд — это провокационная активность. На это указали в МИД России, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что из-за совместных действий Стокгольма и военного блока некогда мирное Балтийское море превращается в арену геополитической конфронтации. Москва неоднократно предупреждала о рисках, связанных с военным освоением альянсом территорий новых стран-членов на Севере Европы, отметили дипломаты. Среди прочего, речь идет об угрозах безопасности судоходства и ведения экономической деятельности в регионе из-за мнимой российской угрозы.

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Также на Смоленской площади заявили, что из-за политики НАТО Россия была вынуждена воссоздать Ленинградский военный округ.