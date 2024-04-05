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Захарова: Россия не будет церемониться с теми, кто спонсирует киевский режим

Москва не намерена церемониться с теми, кто спонсирует «киевскорежимный беспредел», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова: Россия не будет церемониться с теми, кто спонсирует киевский режим
© ТАСС

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«То, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно», — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Россия сделает политические выводы по итогам теракта в «Крокусе».

Также, по её словам, НАТО выбрало Россию своей целью, Украина — лишь инструмент.

Политика
Мария Захарова
МИД России
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Украина