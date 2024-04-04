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В МИД напомнили НАТО о последствиях угроз безопасности России

Замглавы МИД России Александр Грушко напомнил НАТО о последствиях угроз безопасности страны. Его слова приводит РИА Новости.

В МИД напомнили НАТО о последствиях угроз безопасности России
© Petrov Sergey / Globallookpress.com
«Любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа», — сказал дипломат.

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Грушко процитировал слова президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию. Тогда глава государства указал на судьбу интервентов и заявил, что последствия для них теперь будут гораздо более трагичными.

Путин ранее говорил во время рабочей поездки в Торжок, что у России нет планов воевать с НАТО, это просто бред.

Политика
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