Угрозы Вооруженных сил Украины атаковать Крымский мост являются бессильной злобой нацистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.

«Украинский режим прекрасно понимает, что атака на Крымский мост бессмысленна, он находится под серьезным прикрытием», — сказал парламентарий.

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Как считает законодатель, подобные заявления делаются в лучших традициях террористов, с целью устрашения и попыток срыва предстоящего курортного сезона на полуострове.

«Зеленскому с его приспешниками по подземному образу жизни нужно помнить, что вскоре их бандеровские схроны станут для него и его окружения склепами позора», — отметил Шеремет.

Ранее издание Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки Минобороны Украины сообщило, что планируется атака Крымского моста. Попытка может быть предпринята в первой половине 2024 года. Журналисты считают, что для этого могут быть применены беспилотники. Руководство ГУР следует одобренному Владимиром Зеленским плану по «минимизации» присутствия Москвы в Черном море.