Захарова указала на отсутствие реакции Совета Европы на теракт в "Крокусе"

Москва обратила внимание на отсутствие реакции руководства Совета Европы на теракт в «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, главы СЕ в это время находились в Киеве. Она не исключила, что они побоялись «расстроить принимающую сторону».

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«Трагедия в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" потрясла весь мир. Руководители государств и международных организаций, представители дипломатического корпуса, граждане многих стран решительно осудили этот чудовищный террористический акт, выразили соболезнования и поддержку народу России», — указала дипломат.

Отмечается, что генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич (Хорватия) и министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна Доминик Хаслер, которые председательствуют в комитете министров Совета Европы, так и не высказали свою официальную позицию в связи с терактом в Московской области.