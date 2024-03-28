В Москве нашли схрон напавших на «Крокус» террористов

Следователи обнаружили в Москве схрон напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл» террористов, именно оттуда они взяли оружие. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Уточняется, что схрон был обнаружен на Дмитровском шоссе в ходе следственных действий. Их проводили с одним из террористов. Именно оттуда они взяли оружие, которое использовали при нападении на «Крокус».

СК: получены доказательства связи террористов с националистами из Украины

Напомним, что теракт в концертном зале произошел вечером 22 марта во время концерта «Пикник». В результате вооруженного нападения, последовавшим за ним пожара и взрывов погибло 143 человека. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что все четверо исполнителей теракта были найдены и задержаны, всего было арестовано 12 человек: четыре террориста и восемь их пособников.