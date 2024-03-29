Антонов прокомментировал слова Байдена в адрес российского руководства
Заявления американского лидера Джо Байдена в адрес руководства России — непристойны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.
«К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, ну, просто непристойные замечания в адрес российского руководства», — заявил он.
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Дипломат отметил, что в отличие от своего американского коллеги президент России Владимир Путин никогда «не позволил себе, как бы обидны не были бы выпады в его адрес, каких-то уничижительных замечаний в адрес политического руководства зарубежных стран».
26 марта Байден позволил себе допустить оскорбительное высказывание в отношении Путина. Он публично назвал его «мясником».
До этого президент США заявил, что его российский коллега – «бандит».
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