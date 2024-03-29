$92.26-0.3399.71-0.56
Войти в почту

Антонов прокомментировал слова Байдена в адрес российского руководства

Заявления американского лидера Джо Байдена в адрес руководства России — непристойны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

Антонов прокомментировал слова Байдена в адрес российского руководства
© ТАСС
«К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, ну, просто непристойные замечания в адрес российского руководства», — заявил он.

Болтон допустил выход США из НАТО при переизбрании Трампа

Дипломат отметил, что в отличие от своего американского коллеги президент России Владимир Путин никогда «не позволил себе, как бы обидны не были бы выпады в его адрес, каких-то уничижительных замечаний в адрес политического руководства зарубежных стран».

26 марта Байден позволил себе допустить оскорбительное высказывание в отношении Путина. Он публично назвал его «мясником».

До этого президент США заявил, что его российский коллега – «бандит».

Политика
Анатолий Антонов
Джозеф Байден
Владимир Путин
НАТО
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости