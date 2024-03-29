Болтон допустил выход США из НАТО при переизбрании Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы государства поднимет вопрос выхода страны из НАТО. С таким мнением выступил экс-помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете Le Figaro.

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Болтон предположил, что с большой вероятностью Трамп добьется выхода США из НАТО в случае переизбрания.