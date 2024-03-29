$92.26-0.3399.71-0.56
Войти в почту

Болтон допустил выход США из НАТО при переизбрании Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы государства поднимет вопрос выхода страны из НАТО. С таким мнением выступил экс-помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете Le Figaro.

Болтон допустил выход США из НАТО при переизбрании Трампа
© Reuters

Болтон предположил, что с большой вероятностью Трамп добьется выхода США из НАТО в случае переизбрания.

«Когда у него появляется идея, Трамп к ней возвращается снова и снова, потом забывает, но в конечном счете вспоминает и действует. Многие считают, что это просто инструмент для переговоров, но я так не думаю», — допустил он.
В мире
Джон Болтон
Дональд Трамп
НАТО
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости