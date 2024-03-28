Путин сравнил оборонные расходы США и России

Россия тратит 3,5% на оборону от общемировых военных расходов, в то время как США — примерно 40%. При этом в абсолютных цифрах затраты на оборону у США в 2022 году составили 811 миллиардов долларов, а у России — 72 миллиарда долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Торжок, где он поговорил с военными летчиками, пишет РИА Новости.

Он также привел данные Стокгольмского института мира, согласно которым США в 2022 году потратили на оборону 3,5% ВВП, Россия — 4%, а Украина — 33,5%.

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Путин подчеркнул, что США в целом тратит примерно в 10 раз больше на оборону, чем Россия. По его словам, Москва не собирается конфликтовать или нападать ни на США, ни на Европу, и все обратные заявления — просто «бред».