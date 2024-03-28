Путин оценил действия боевой авиации России в спецоперации

Путин на отлично оценил действия боевой авиации России в спецоперации
Президент России Владимир Путин на отлично оценил действия боевой авиации России в спецоперации во время своего визита в 344 центр переучивания лётного состава Минобороны России.
Информация об этом появилась в Telegram-канале Кремля.
Ранее Путин в Торжке посетил центр боевого применения лётного состава Минобороны.
Путин рассказал, как сложно было удержать вертолет, которым он однажды пилотировал
Также в Тверской области Путину показали ракеты, отрывающие танкам ВСУ башни.