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Путин на отлично оценил действия боевой авиации России в спецоперации

Президент России Владимир Путин на отлично оценил действия боевой авиации России в спецоперации во время своего визита в 344 центр переучивания лётного состава Минобороны России.

Путин оценил действия боевой авиации России в спецоперации
© РИА Новости

Информация об этом появилась в Telegram-канале Кремля.

Ранее Путин в Торжке посетил центр боевого применения лётного состава Минобороны.

Путин рассказал, как сложно было удержать вертолет, которым он однажды пилотировал

Также в Тверской области Путину показали ракеты, отрывающие танкам ВСУ башни.

Политика
Владимир Путин
Минобороны России
Торжок