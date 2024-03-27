Путин рассказал, как сложно было удержать вертолет, которым он однажды пилотировал

Президент России Владимир Путин в ходе осмотра военной техники в 344-м центре боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала армейской авиации) Минобороны РФ в Тверской области рассказал, как сам однажды пробовал управлять вертолетом и это было нелегко.

В центре глава государства осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а также тренажер вертолета Ми-26. Военнослужащий, сопровождавший Путина, отметил: "Один очень уважаемый человек сказал, что управлять вертолетом намного сложнее, чем всем остальным". В частности, эту историю ранее рассказал сам президент на встрече с выпускницами Краснодарского училища имени Серова.

"Сложно", - подтвердил Путин. "Я пробовал, пытался один раз. Он [вертолет] просто... Не удержать его", - поделился глава государства.

В кабине тренажера он надел шлем, условия тренировки имитировали полет в темноте.

Как пояснил военнослужащий, сейчас вертолетчикам ВС РФ часто приходится совершать ночные вылеты. "Для того чтобы выполнять полеты ночью, нужно очень сильно натренироваться при полетах в очках ночного видения. Данный пилотажный комплекс нам позволяет выполнять эти задачи", - отметил он.