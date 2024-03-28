В МИД назвали цель активности войск НАТО в Восточной Европе

МИД: активность НАТО в Восточной Европе заточена на столкновение с Россией
Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией.
Об этом заявили в МИД России, передаёт РИА Новости.
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По данным ведомства, одним из доказательств этого служит расширение румынской авиабазы.
Кроме того, в министерстве добавили, что «форсированное усиление коалиционных потенциалов» происходит также в Польше и Прибалтике.
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО.
Также он отметил, что не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они подошли вплотную.