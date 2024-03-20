В МИД РФ пообещали адекватный ответ на санкции Японии

В МИД пообещали адекватный ответ на последние санкции Японии
Соответствующие меры обещали принять в РФ в ответ на последние санкции Японии, принятые в Токио. Такое заявление сделал исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий, передает РИА Новости.
Ранее власти Японии предупредили, что вводят санкции против девяти частных лиц и семи компаний из России, «Тинькофф банка», а также устанавливают экспортные ограничения для 29 российских организаций.
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Жесткий указал, что Москва посчитала очередной список санкций «сверстанным наспех G7 документом».
«Очевидно, что данный шаг противоречит всякой логике и практической целесообразности, а в конечном итоге ударит по самой Японии», — считает он.
Дипломат добавил, что подобные действия не останутся без адекватного ответа.
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