В МИД РФ пообещали адекватный ответ на санкции Японии

Соответствующие меры обещали принять в РФ в ответ на последние санкции Японии, принятые в Токио. Такое заявление сделал исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий, передает РИА Новости.

Ранее власти Японии предупредили, что вводят санкции против девяти частных лиц и семи компаний из России, «Тинькофф банка», а также устанавливают экспортные ограничения для 29 российских организаций.

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Жесткий указал, что Москва посчитала очередной список санкций «сверстанным наспех G7 документом».

«Очевидно, что данный шаг противоречит всякой логике и практической целесообразности, а в конечном итоге ударит по самой Японии», — считает он.

Дипломат добавил, что подобные действия не останутся без адекватного ответа.