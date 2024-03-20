МИД: РФ предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Киеву

Россия предупредила по дипломатическим каналам Японию о последствиях в случае передачи ракет для ЗРК Patriot Соединённым Штатам Америки, которые, в конечном итоге, могут оказаться на Украине.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жёсткий.

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По его словам, такое содействие дальнейшей «накачке» ВСУ вооружениями будет расцениваться как «соучастие Токио в преступных деяниях Киева, влекущих лишь увеличение числа жертв».

Ранее в МИД России заявили, что одобрение передачи Токио ракет ЗРК Patriot Вашингтону будет иметь негативные последствия для безопасности.

При этом японский посол в Москве Акира Муто заявил, что передаваемые Японией Соединённым Штатам ракеты для ЗРК Patriot не будут использованы на Украине.