МО РФ: США формируют ментальный театр военных действий с новым оружием

Военные специалисты США и Североатлантического альянса начали формирование ментального театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения точечного и массового поражения противника. Об этом советник главы Минобороны России Андрей Ильницкий написал в своей статье в журнале "Арсенал Отечества", сообщает РИА Новости. По его словам, сегодня радикально меняются характер и содержание военных действий. Как считает советник министра обороны, захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией. "Ментальная сфера становится областью операций НАТО - важнейшим оперативным доменом. Именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником", - заявил Ильницкий. Он также отметил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делами и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операций минобороны Соединенных Штатов. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сильнее России, но испытывает некоторые проблемы.

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