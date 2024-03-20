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В МИД России высказались о помощи Японии украинским беженцам

В министерстве иностранных дел РФ сомневаются, что принятые в Японии меры поддержки украинских беженцев эффективны, рассказал исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий. Об этом пишет РИА Новости.

В МИД России высказались о помощи Японии украинским беженцам
© ТАСС

Он отметил, что Токио запустил широкую информационную кампанию по теме оказания помощи прибывающим в Японию украинцам. При этом с февраля 2022 года в страну въехало всего 2,5 тысячи украинских беженцев. Часть из них уже уехала.

«Большинству оставшихся предоставлено право на трудоустройство, однако реализовать его крайне затруднительно по причине языкового и культурного барьеров», — высказался дипломат.

Жесткий укакзал на то, что на содержание этих лиц Токио выделяет не более семи тысяч долларов в год, что равно «нищенскому существованию».

Ранее председатель языковой школы в Японии назвал учащихся с Украины грабителями после того, как они отказались платить за обучение.

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