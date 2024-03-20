Мексика осудила вступивший в силу в Техасе антимиграционный закон

Министерство иностранных дел Мексики выступило с критикой вступившего в силу в штате Техас после одобрения в Верховном суде США закона SB4, направленного на пресечение нелегальной миграции. Об этом говорится в распространеенном заявлении мексиканского дипведомства.

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"Министерство иностранных дел осуждает вступление в силу закона SB4 в Техасе, целью которого является остановить поток мигрантов путем их криминализации, поощрения разлучения семей, дискриминации и расового насилия, нарушающего права мигрантов", - отметили в МИД республики.

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Там пояснили, что Мехико выступает "категорически против любой меры, которая позволяет властям штата брать на себя функции миграционного контроля, задерживать и депортировать мигрантов на территорию Мексики".

В МИД республики отметили, что подобные правовые акты "создают враждебную среду, в которой сообщество мигрантов подвергается ненависти, дискриминации и расовому профилированию".

Мексиканские дипломаты оставили за собой право "защищать права своих граждан в США и проводить собственную миграционную политику на своей территории". Они также напомнили о "важности единой миграционной политики и двусторонних усилий с тем, чтобы миграция была безопасной и упорядоченной, не зависящей от законодательных решений штата или местных органов власти".

"Мексика ни при каких обстоятельствах не примет депортаций со стороны штата Техас", - подчеркнули в МИД республики. Дипломаты указали, что представители Мексики планируют выступить в апелляционном суде пятого округа США в Новом Орлеане. Там они намерены "предоставить информацию о влиянии закона на американо-мексиканское сообщество и на отношения между Мексикой и США".

19 марта Верховный суд США разрешил властям штата Техас использовать на практике местный закон об ужесточении мер пресечения нелегальной иммиграции, получивший название SB4, против которого выступали федеральные власти страны. Подписанный 18 декабря губернатором Техаса Грегом Эбботтом закон позволяет местным правоохранительным органам штата задерживать мигрантов, а судьям - принимать решения об их депортации из США.