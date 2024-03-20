Путин назвал главные задачи при обсуждении плана на будущее

Властям РФ не следует расслабляться и почивать на лаврах, так как в стране остается еще много «дури и несправедливости». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, передает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

«У нас еще — в жизни наших людей — очень много всякой дури и несправедливости, начиная с самого низкого уровня и кончая самым-самым высоким. И мы не можем сейчас почивать на лаврах», — подчеркнул он. По его словам, сегодня власти РФ должны обратить внимание на эту проблему и задуматься над способами ее решения.

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Лидер российского государства обсудил главами политических партий план работы на предстоящие шесть лет. Он считает, что во власти нужно обновление не столько в конкретных людях, сколько в подходах к решению задач. Кроме того, Путин подчеркнул, что основные параметры программы развития РФ он изложил в своем послании парламенту еще 29 февраля — это народосбережение, помощь семьям и укрепление экономики.