Захарова отреагировала на заявление Парижа о французских военных на Украине

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление Парижа о том, что на Украине нет французских военных.

Дипломат напомнила, что директор СВР РФ Сергей Нарышкин рассказал о том, что, по его данным, Париж намеревается направить на Украину контингент численностью 2 тысячи человек.

Глава ведомства уточнил, что военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров. Кроме того, уже есть проблемы с поиском добровольцев.

В Париже прокомментировали слова Нарышкина о французских военных

По словам дипломата, представители МИД Франции назвали слова Нарышкина не соответствующими действительности.

«Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?», — задала риторический вопрос Захарова.

Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало о том, что российские военнослужащие ударами высокоточного оружия поражали места расположения европейских наемников.