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Посольство РФ отреагировало на высылку дипломата из Эстонии

Высылка российского дипломата из Эстонии является очередным враждебным шагом Таллина, РФ оставляет за собой право ответить на это действие. Такое заявление сделали в посольстве Москвы в республике, передает «РИА Новости».

Посольство РФ отреагировало на высылку дипломата из Эстонии
© РИА Новости

В диппредставительстве уточнили, что о решении властей Эстонии выслать российского дипломата из страны стало известно сегодня, 19 марта. С этой целью в МИД республики был приглашен временный поверенный в делах РФ, где ему вручили соответствующую ноту с «надуманным предлогом».

«Расцениваем это как очередной откровенно враждебный шаг Таллина, ведущий к дальнейшей деградации отношений между нашими странами. Москва оставляет за собой право на ответ», — отметили в посольстве.

Ранее МИД Эстонии объявил российского дипломата персоной нон грата. Его обвинили в «действиях, направленных против независимости и суверенитета» республики.

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