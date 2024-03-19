МИД Эстонии заявил о высылке российского дипломата

МИД Эстонии вручил временному поверенному в делах российского посольства ноту о том, что один из российских дипломатов объявлен персоной нон грата. Об этом со ссылкой на эстонский МИД пишет «Интерфакс».

Российского представителя проинформировали о том, что Эстония «не намерена терпеть действия, направленные против независимости и суверенитета» страны.

По утверждению МИД, против безопасности Эстонии ведутся «гибридные операции», которые «должны прекратиться».

В свою очередь во внешнеполитическом ведомстве России пообещали ответить на высылку Эстонией российского дипломата, пишет РИА Новости.

«Российская сторона даст соответствующий ответ», - заявили в ведомстве.

Напомним, что Эстония активно поддерживает Украину после начала российской спецоперации. А эстонский премьер Кая Каллас призвала изолировать РФ «от свободного мира» и лишить россиян «привилегии посещать Европу». Она также выступала с призывами к союзникам Украины превзойти Россию по расходам с тем, чтобы одержать победу в конфликте.

МИД прокомментировал высылку сотрудника посольства РФ в Кишиневе

Также Эстония запретила въезд транспортным средствам с российскими номерами. Власти страны подчеркнули, что таким образом Таллин выполняет опубликованные Европейской комиссией новые рекомендации по исполнению санкций.