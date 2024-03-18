Дипломаты РФ будут добиваться от властей США прекращения травли соотечественников

Российские дипломаты будут добиваться от американских властей прекращения травли проживающих в США соотечественников и организаций русскоговорящих граждан. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, беседуя в воскресенье вечером с журналистами по завершении работы избирательного участка в посольстве.

По словам Антонова, некоторые граждане, пришедшие 17 марта на избирательный участок на территории посольства РФ в Вашингтоне, интересовались, не арестуют ли их при выходе из диппредставительства.

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"К сожалению, я не мог дать гарантий, что не задержат того или иного гражданина", - отметил он, подчеркнув, что посольство "обвешано телекамерами, различными сенсорными датчиками" и "любой, кто приходит в посольство, конечно же, фиксируется", устанавливается его личность.

"Но то, что люди запуганы из-за вот этой жесткой антироссийской, русофобской политики, - это правда", - продолжил Антонов. По его словам, одним из важных моментов при "дальнейших разговорах в Белом доме и в Госдепартаменте" будет требование "прекратить травлю российских соотечественников", а также "организаций русскоговорящих, которые очень активно вели свою работу".