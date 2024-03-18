Путин считает, что Франция могла бы сыграть роль в мирном урегулировании

Франция могла бы сыграть роль не в усугублении конфликта на Украине, а в мирном урегулировании, однако такая возможность потеряна. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин, выступая в своем предвыборном штабе.

"Хотелось бы, чтобы Франция играла не вот такую роль, которая ведет к усугублению, обострению конфликта, а наоборот, не провоцировала бы эту ситуацию", - сказал президент. "Речь идет и о возможных способах мирного урегулирования. В этом смысле, мне кажется, Франция могла бы сыграть свою роль. Не все потеряно", - подчеркнул Путин.

Путин также сообщил, что считает агрессивную внешнюю риторику Макрона попыткой прикрыть проблемы во внутренней политике.