Мурадов заявил, что норвежского журналиста затравили за правду о Крыме

Норвежский журналист и общественник Хендрик Вебер лишился работы и подвергся травле в западных соцсетях и СМИ после визита в Крым и освещения реальной ситуации на полуострове. Об этом рассказал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.

«Против норвежского журналиста Хендрика Вебера, который летом снимал в республике документальный фильм, в Норвегии устроили настоящую травлю в социальных сетях и средствах массовой информации», — сказал постпред.

По его словам, Вебера также лишили работы. Травле подверглись и родственники журналиста.

Прошлым летом в Крым приезжала делегация норвежских журналистов, чтобы снять документальный фильм о жизни крымчан. В их числе был руководитель общественной организации «Народная дипломатия Норвегии» Хендрик Вебер. Он общался с главой Крыма Сергеем Аксеновым и спикером парламента Владимиром Константиновым.

Известно, что норвежец почти каждый год приезжает в Крым.

Мурадов заявил, что Крым открыт для иностранных журналистов, однако важно, чтобы они рассказывали о настоящем положении дел на полуострове. Недавно российский регион посетили документалисты из Германии и Норвегии.

Ранее общественники Турции заявили, что Киеву следует забыть о Крыме и оставить мысли о его захвате.